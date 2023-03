"Proteina sotto la lente per dare una risposta allo scheletro fragile"

Hanno le ossa “di vetro“, cioè fragili come cristallo, i pazienti che soffrono di osteogenesi imperfetta: una rara patologia (l’incidenza è di una persona ogni 20mila) che porta a numerose fratture sin dalla più tenera età. Non esiste ad oggi una cura. Per questo è importante il progetto di ricerca – finanziato da Fondazione Telethon con 80mila euro – del gruppo tutto al femminile – lavorano con lei 4 ricercatrici under 30 guidato da Roberta Besio, 38 anni, biotecnologa, professore associato al dipartimento di Medicina Molecolare dell’università di Pavia: dopo un periodo alla University of Arkansas for Medical Sciences, Besio è rientrata nel 2014.

Cos’è l’osteogenesi imperfetta?

"Una forma di osteoporosi pediatrica, con diversi livelli di gravità e per cui non esistono trattamenti specifici. Questa rara malattia scheletrica è causata da difetti in oltre 20 proteine necessarie alla sintesi del collagene. Noto per il suo ruolo nella pelle, il collagene è anche la proteina più abbondante a livello osseo, fondamentale per garantirne la struttura e la corretta funzione. Esistono varie forme di osteogenesi imperfetta, a seconda della proteina coinvolta, ma il progetto finanziato da Telethon si focalizzerà su quella causata da mutazioni in una proteina che si chiama TRIC-B: un canale del potassio il cui ruolo nella cellula è ancora in parte da chiarire. Vogliamo capire come mai i pazienti che presentano mutazioni in questa proteina sviluppano una malattia ossea: la comprensione del meccanismo è il passaggio necessario per identificare un bersaglio farmacologico".

Come procederete?

"Il nostro gruppo di ricerca ha generato un modello animale transgenico che riproduce le manifestazioni scheletriche dei pazienti, “spegnendo“ il gene che codifica la proteina. L’obiettivo è utilizzare tale modello per studiare le caratteristiche dell’osso, attraverso analisi istologiche, tomografiche e microscopiche. Inoltre, la capacità delle cellule ossee di funzionare in assenza di TRIC-B sarà valutata in vitro mediante esperimenti mirati ad analizzare i processi di formazione dell’osso. L’identificazione di meccanismi molecolari alterati alla base della patologia permetterà di ampliare la conoscenza sull’osteogenesi imperfetta e soprattutto di identificare nuovi target di terapia".

Annamaria Lazzari