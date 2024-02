Proroga al 22 marzo e fondo di 950mila euro nel bando per l’acquisto di protesi sportive

È stata prorogata dal 22 gennaio al 22 marzo la scadenza del bando di Regione Lombardia che riconosce contributi economici per l’acquisto di protesi a persone con disabilità che, in questo modo, sono facilitati nel fare sport. Lo prevede una delibera approvata dalla Giunta regionale. La Lombardia è stata la prima in Italia ad adottare questo provvedimento con uno stanziamento di 947.504 euro. È stato anche facilitato l’accesso al contributo, che infatti potrà essere richiesto presentando solo un preventivo di spesa (pre-fattura o proforma), mentre prima era necessario presentare la ricevuta dell’acquisto. "In questo modo – spiega il sottosegretario della Giunta regionale allo Sport e Giovani, Lara Magoni – le famiglie potranno acquistare i dispositivi quando sarà già avvenuto il versamento da parte di ATS, senza dover anticipare tutta la somma necessaria. Una modifica che siamo certi amplierà ulteriormente i beneficiari del bando".

Re.Mi.