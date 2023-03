Milano, urla e aggressioni al pronto soccorso del Fatebenefratelli: un arresto

L'ospedale Fatebenefratelli di Milano

Milano – Un uomo di 51 anni è stato arrestato dalla Polizia, ieri sera a Milano, dopo aver dato in escandescenze al pronto soccorso e aggredito un agente intervenuto per calmarlo.

A intervenire all'ospedale Fatebenefratelli, intorno alle 20, sono stati due agenti del commissariato Greco-Turro che si trovavano lì per piantonare un arrestato. Le urla arrivavano

dall'astanteria del pronto soccorso, dove l'uomo avrebbe prima inveito contro medici e infermieri, e poi spintonato un altro paziente che era intervenuto per dirgli di smetterla.

In quel momento è giunto l'agente che è stato a sua volta insultato e aggredito. Il 51enne, immobilizzato dopo una colluttazione, è stato arrestato per violenza e resistenza a pubblico ufficiale.