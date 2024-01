Pronti all’ingresso nell’azienda pubblica

Sarà il 75esimo Comune a entrare in Cem: Paullo si prepara all’ingresso nell’azienda pubblica dei rifiuti. È una delle novità dell’anno appena iniziato, "l’operazione è già in corso - spiega la direzione - e si inserisce nel nostro cammino di rafforzamento sia in un’ottica di efficienza della società che di ampliamento del servizio sul territorio, che ha come prima ricaduta la riduzione dei costi per i singoli Municipi-soci".