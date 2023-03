Prolungamento della M3 verso Paullo: piace l’ipotesi mista metrò più tranvia

La fermata di San Donato

Paullo (Milano), 14 marzo 2023 – Per il potenziamento della M3 lungo l’asse della Paullese è confermata l’ipotesi metrò più tranvia. Una soluzione mista, con l’attuale metropolitana (linea gialla) che verrebbe prolungata fino a Peschiera Borromeo e il restante tragitto, fino a Paullo, coperto da un servizio di superficie. Proprio su questa ipotesi verterà lo studio di fattibilità tecnico-economica che è stato affidato alla società Mm ed è finanziato dal Governo con un budget di 5,5 milioni di euro. È quanto emerso da un incontro online che nella mattinata di ieri ha permesso ai sindaci del Sud-Est Milanese un confronto con Arianna Censi, assessore alla Mobilità del Comune di Milano.

"Siamo partiti": con queste parole Arianna Censi ha aperto l’incontro, esteso anche ad alcuni rappresentanti dell’area lodigiana e cremasca. La proposta di massima, alla quale si sta lavorando, prevede un prolungamento della metropolitana da San Donato fino a Peschiera Borromeo, per un totale di due fermate aggiuntive e un percorso di poco più di quattro chilometri. Dal nuovo capolinea peschierese della M3 partirebbe una metrotranvia esterna, realizzata per la maggior parte in sede protetta, per raggiungere Paullo. La tranvia si snoderebbe su un tracciato di poco meno di 11 chilometri, con una serie di fermate intermedie pensate per servire anche Pantigliate, Mediglia e Settala. Il costo complessivo dell’opera si aggira sugli 850 milioni di euro ed è lievitato, rispetto ai 700 milioni originari, a causa dell’aumento delle materie prime che ha coinvolto negli ultimi anni il settore delle costruzioni.

"Su questa ipotesi - ha commentato l’assessora alla Mobilità del capoluogo - ho trovato la disponibilità di tutti i sindaci a lavorare insieme per raggiungere l’obiettivo, finalmente, di veder realizzata un’opera tanto attesa dal Sud Milano". "In questa fase preliminare - è l’appello lanciato da Censi agli amministratori locali - è necessario collaborare al meglio coi progettisti per individuare ogni singola interferenza sul tracciato dell’opera, in modo da trovare una soluzione prima del progetto definitivo. Le osservazioni e il confronto con tutti i soggetti interessati saranno essenziali per evitare cambiamenti o ripensamenti in fase avanzata, che potrebbero avere ripercussioni sui tempi di realizzazione".

"Dopo anni d’intoppi e progetti che non rientravano nei parametri di fattibilità, ora finalmente si lavora ad un’ipotesi concreta. Non a caso, la soluzione combinata è quella che ha incontrato il parere favorevole di tutti gli amministratori dell’asse Paullese", è il commento del sindaco di Paullo Federico Lorenzini. Sfumata dunque l’ipotesi - che per anni ha tenuto banco anche in sede di dibattiti politici - di prolungare il metrò fino a Paullo, si propende per una soluzione giudicata più percorribile. L’obiettivo resta quello di portare il servizio su ferro in un’area geografica che oggi ne è sguarnita. Rimane da capire quale sia il sentimento di pendolari e opinione pubblica rispetto alla soluzione che è stata prospettata.