Progetto lettura, il sindaco a scuola: "Un libro in regalo agli studenti"

Un’iniziativa per promuovere la lettura tra i giovani, incoraggiandoli a sfogliare un libro e a immergersi nelle storie scritte. Il sindaco Rino Pruiti e l’assessora alla Cultura Martina Villa hanno incontrato gli studenti delle scuole medie degli istituti Rita Levi Montalcini e Padre Pino Puglisi per portare un dono speciale, in collaborazione con la biblioteca comunale. A ogni alunno è stato regalato un libro, selezionato dai docenti. Anche le classi quinte delle scuole primarie, nelle prossime settimane, riceveranno lo stesso regalo, sempre inserito nel "Progetto lettura". "Un modo per promuovere la lettura tra i giovani - commenta l’assessora Villa -, lavorando in sinergia con le scuole e con la nostra biblioteca che propone iniziative interessanti per invogliare a leggere".

Fr.Gr.