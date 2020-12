Milano, 12 dicembre 2020 - "Questo Natale, nonostante la pandemia, dovrà essere un momento di gioia per tutti. E' il nostro desiderio per tutti i milanesi, specialmente per chi in questo periodo si trova in difficoltà. Per questo ci stiamo dando da fare per donare alle famiglie e a chi ha più bisogno i pacchi alimentari con l'indispensabile per le prossime settimane". Lo fa sapere con un post su Facebook il sindaco Giuseppe Sala.

"Insieme al cibo, però - spiega il sindaco - doneremo alle famiglie con bambini e adolescenti anche dei giochi. Lo facciamo grazie alla collaborazione dei Giovani Imprenditori di Confcommercio Lombardia. Con il progetto GIFT raccoglieranno i regali che i cittadini vorranno acquistare dai negozianti aderenti via e-commerce e li consegneranno alla rete Milano Aiuta. Siamo certi che anche in questa occasione, la più bella dell'anno, la solidarietà dei milanesi non mancherà. Per partecipare alla donazione dei giochi: www.progettogift.it"