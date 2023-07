Proges, 90 dipendenti al lavoro, nessun esubero né cassa integrazione

Nessun esubero e nessuna cassa integrazione - almeno per il momento - per i circa 90 dipendenti della cooperativa Proges in servizio alla Rsa Casa per Coniugi di via dei Cinquecento, chiusa dopo l’incendio che ha provocato sei morti. Fino al 30 settembre lavoreranno nella struttura “gemella“, la Virgilio Ferrari (dove sono stati trasferiti diversi ospiti della Casa per Coniugi) e in altre strutture milanesi gestite dalla coop, rafforzando così gli organici. Poi si valuterà la situazione. È quanto è emerso ieri dall’incontro tra Fp Cgil, Cisl Fp e Uil Fpl e i rappresentanti della Proges. Un nuovo incontro è stato fissato per fine agosto, per fare il punto. Intanto sono stati rafforzati i controlli, in attesa che venga risistemato l’impianto di rilevazione fumi della Virgilio Ferrari, guasto da tempo come quello della Rsa dove è avvenuta la tragedia. "Chiederemo al Comune di Milano, proprietario delle strutture, l’apertura di un tavolo – spiega Isa Guarneri, segretaria della Fp Cgil di Milano – perché questi problemi vanno risolti al più presto. La soluzione temporanea che è stata trovata è per noi soddisfacente perché salvaguarda l’occupazione e gli stipendi dei lavoratori, in attesa di valutare i futuri scenari". Il punto interrogativo è sulla riapertura della Casa per Coniugi che, in ogni caso, potrà avvenire solo dopo la messa a norma degli impianti della struttura, al centro di indagini appena iniziate. Durante l’incontro sindacale è stato chiesto conto alla Proges anche dei rapporti in corso con il Comune, che si limiterebbero per ora a una stringata email con la richiesta di condividere informazioni. Al posto dei Vigili del fuoco in presidio all’esterno della struttura, inoltre, dovrebbero subentrare vigilanti di una società privata, attraverso un contratto con la coop.

Proges, in una nota, conferma di "non aver fatto richiesta di ammortizzatori sociali e di voler salvaguardare l’occupazione dei dipendenti attraverso il ricollocamento in altre strutture". Ha attivato, inoltre, un servizio di sostegno psicologico rivolto a ospiti, operatori e familiari. La richiesta di reimpiegare gli operatori nell’adiacente Rsa Ferrari era stata avanzata anche da Walter Gelli (Cub Sanità), che chiede "una vigilanza ancora maggiore dopo quanto emerso in relazione ai sistemi di sicurezza malfunzionanti". I pensionati della Cgil hanno annunciato, inoltre, che si costituiranno parte civile nel futuro processo sul rogo. "È arrivato da tempo il momento di mettere al centro del dibattito cittadino la condizione degli anziani – spiega Massimo Bonini, segretario della Spi-Cgil di Milano –. Sono 100mila gli over 80 ed è decisivo riflettere sui servizi e sulle tutele da mettere a loro disposizione".

Andrea Gianni