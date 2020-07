Settimo Milanese (Milano), 31 luglio 2020 - Avevano a bordo del loro furgone con targa rumena 389 scatole di profumi di varie marche palesemente contraffatti per un valore stimato di quasi 50mila euro. A scoprirlo i carabinieri di Settimo Milanese che hanno bloccato ieri pomeriggio il mezzo in via Darwin con alla guida un italiano di 52 anni in compagnia di una rumena di 46.

Per loro è scattata una denuncia per introduzione e commercio di prodotti con segni falsi e ricettazione in concorso. Falsa anche la bolla di accompagnamento della merce che risultava destinata a un'azienda inesistente.