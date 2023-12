Prodotti multimediali contro il bullismo: premiati i ragazzi padernesi

Legalità a 360 gradi nei progetti dell’istituto Gadda di Paderno. Gli studenti della scuola superiore sono stati selezionati dal progetto Hackathon, promosso dalla Regione per sensibilizzare al contrasto di bullismo e cyberbullismo tra gli adolescenti. Le classi 4M, 4P, 5P, 4L e 5L hanno infatti partecipato al programma intitolato "Penso, dunque posto (sì ma dove?)" e hanno mostrato attraverso le loro opere le diverse facce della discriminazione e come cercare di combatterle. "Complimenti agli studenti e ai docenti che si sono impegnati e hanno messo in gioco la propria creatività per realizzare un prodotto originale e completo – hanno commentato dall’istituto –. La competizione ha avuto come scopo principale quello di aumentare la consapevolezza e la sensibilità dei giovani al rispetto dei pari e alla condanna di violenze o di comportamenti che possono rientrare nella definizione di cyberstupidity perpetrate in rete". Gli studenti hanno gestito anche la creazione del sito dedicato con i prodotti multimediali informativi. Nelle opere multimediali è stata inserita anche la scuola Allende di Paderno con "Chi sono io per giudicare", che raccoglie alcuni casi eclatanti di suicidio di adolescenti e tiktoker: gli allievi della media hanno anche interpretato le parole di ipotetici cyberbulli fino al loro pentimento e alla presa di coscienza e consapevolezza del male fatto. L’istituto Gadda è stato anche nominato capofila delle reti denominate "Centri di promozione della legalità" per tutto il territorio metropolitano. La.La.