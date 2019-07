Milano, 18 luglio 2019 - «Assolto per non aver commesso il fatto». Il viceministro leghista dell’Economia, Massimo Garavaglia, era accusato di turbativa d’asta, nella sua veste di ex assessore lombardo all’Economia, per una gara da 11 milioni di euro del 2014 per il servizio di trasporto di persone dializzate. Per il politico del Carroccio il pm aveva chiesto una condanna a 2 anni. Con lui tra gli imputati figura anche l’ex vicepresidente di Regione Lombardia, Mario Mantovani, accusato di concussione, corruzione e turbativa d’asta e per il quale il pm aveva chiesto 7 anni anni e 6 mesi. Per Mantovani, invece, è arrivata una sentenza di condanna a 5 anni e sei mesi.

I giudici della IV sezione del Tribunale hanno deciso la confisca di 333mila euro. Secondo il pm Giovanni Polizzi l’attuale viceministro, nel giugno di 5 anni fa quando era assessore, aveva dato, insieme a Mantovani, indicazioni per «vanificare gli esiti del bando di una gara indetta da tre Asl per il servizio di trasporto dei malati dializzati. In particolare, secondo l’accusa il leghista aveva pilotato a favore della Croce Azzurra Ticinia, associazione di volontariato attiva nei comuni dell’Alto Milanese, una gara d’appalto per il trasporto dei malati del valore di 11 milioni di euro all’anno».

L’accusa aveva quindi chiesto per Massimo Garavaglia una condanna di due anni. Mantovani era chiamato a rispondere anche di corruzione e induzione indebita. Nel processo sono stati 13 gli imputati e oltre 60 le udienze. Gli elementi in mano all’accusa erano alcune telefonate intercettate nel marzo del 2014. Tra questi un messaggio in cui Mantovani segnalava a Garavaglia il problema bando dializzati della Croce Azzurra e la successiva telefonata in cui l’esponente leghista spiegava a Mantovani che la gara, così come era stata indetta, «mette fuori gioco la Croce Azzurra. E siccome nei nostri Comuni fa tutto la Croce Azzurra…», aggiungeva Garavaglia a Mantovani, il quale lo rassicurava, garantendo «di interessarsi subito del problema». Per l’accusa i due ex assessori lombardi avrebbe procurato un ingiusto «vantaggio patrimoniale» alla Croce Azzurra. Una tesi sempre respinta da Garavaglia che ha convinto i giudici.

«La telefonata di segnalazione di un problema non è sufficiente a concorrere in un reato. Sono felicissimo per lui, perché hanno capito che è una persona perbene che non ha commesso nessun reato facendo una telefonata perché sollecitato dai suoi cittadini», ha detto il suo difensore Jacopo Pensa per il quale il processo non andava neppure celebrato. Per gli altri 10 imputati, la corte presieduta da Giulia Turri, ha inflitto condanne che vanno da un massimo di 4 anni e 4 mesi (a Giacomo Di Capua, ex collaboratore di Mantovani) fino a 8 mesi per Giovanni Tomasini.