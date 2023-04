"Problemi con Promosport": è divorzio

"Manutenzioni carenti e qualche criticità nei rapporti con le società sportive": è divorzio fra Liscate e la Promosport, la partecipata del Comune di Melzo che, ormai da quattro anni, gestiva anche il centro sportivo in via Dante. La notizia era nell’aria da tempo, l’ufficialità è arrivata dal consiglio comunale del Comune capofila, appunto Melzo: ad annunciare l’uscita di Liscate dalla compagine è stato il sindaco melzese Antonio Fusè. Conferma la scelta fatta il collega liscatese Lorenzo Fucci. "Ho già avuto modo di spiegare al sindaco di Melzo - dice - che non è una scelta data da problematiche di chissà quale gravità. Diciamo che vi sono state una serie di criticità molto pratiche: le manutenzioni, gli orari di apertura delle strutture. C’è stato qualche problema con le nostre società. Insomma, scegliamo di cambiare". Una manifestazione di interesse per la nuova gestione arriverà entro la primavera. "Stiamo valutando i dettagli, ma contiamo di pubblicarla quanto prima. Per poter riaprire a settembre con la nuova gestione". Un auspicio. "Quello di poter coinvolgere i nostri operatori locali. Stiamo comunque lavorando a un bando". Per Melzo, dove la Promosport gestisce l’enorme complesso sportivo di via Buozzi, un ulteriore problema da gestire. "Attendiamo che Liscate formalizzi l’uscita - così il sindaco - certamente non possiamo che prendere atto". M.A.