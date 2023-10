Non vedenti con cane guida: “Problemi anche in hotel a Milano: noi, considerati un fastidio”

"Molti hotel, alla richiesta di un non vedente che desidera prenotare una stanza accompagnato dal suo cane guida, trovano scuse per non accoglierlo. Tra le motivazioni: non ci sono camere abbastanza grandi (ma il cane ha bisogno di pochissimo spazio, si accuccia accanto al letto del suo padrone) oppure dicono di aver avuto problemi in passato. Questi sono ostacoli da abbattere per garantire a tutti la libertà, anche solo di fare una vacanza". Lo dice Cristian Dal Cero, 47 anni, dell’Unione Ciechi di Verona, che lavora al centralino in un ospedale.

Qual è secondo lei il problema principale?

"Molte persone non si rendono conto che il cane-guida è un animale indispensabile per la nostra autonomia. Averlo, per noi, fa la differenza".

Da quanto tempo ha un cane guida?

"Da due anni. Il mio cane si chiama Elvis, è un Golden retriever di 4 anni ed è stato addestrato alla Scuola nazionale cani guida per ciechi di Scandicci".

Come reagiscono le persone vedendo Elvis?

"Molto bene. Prima, quando mi spostavo con il bastone, la gente difficilmente si avvicinava. Ora arrivano in tanti a chiedermi di poterlo accarezzare: Elvis è “un “intermediario sociale“. Accarezzarlo però non è una buona idea, perché lui viene distolto dal suo compito".

Ha mai avuto problemi a prendere un taxi?

"Io personalmente no ma altri non vedenti mi hanno raccontato di tante difficoltà: capita che al momento della prenotazione si sentano dire che non ci sono macchine disponibili oppure che i tassisti, vedendo anche il cane in attesa insieme al padrone, non si fermino nemmeno e accelerino all’improvviso. Non lo dicono esplicitamente ma temono che l’animale possa sporcare".

Visita Milano per la prima volta?

"Sì, sono arrivato apposta da Verona per questa giornata dedicata ai cani-guida. Devo dire di aver trovato molta civiltà: una volta sceso dal treno e raggiunta la stazione metropolitana, un addetto Atm mi ha accolto e accompagnato".