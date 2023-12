Priorità al sociale e alla tutela ambientale

La spesa per il sociale al primo posto, alcune grandi opere, le prime linee guida, in missioni e numeri, "della città che vogliamo", approvazione di fine anno per il bilancio numero uno della giunta di Ilaria Scaccabarozzi. Il documento, 22 milioni di euro di pareggio, era stato presentato ai consiglieri nelle scorse settimane. L’altra sera i dettagli sui numeri, i quesiti dell’opposizione, il dibattito e l’approvazione, con voto contrario dei consiglieri di minoranza in aula. "Un bilancio elaborato con grande serietà, ringrazio davvero gli uffici". 22 milioni, come si diceva, l’importo totale dello strumento economico, che conta nel dettaglio entrate correnti per 18 milioni, finanziate per quasi il 45% da tributi. Nel capitolo spese investimenti e uscite correnti suddivise per “missioni“, le stesse, in sostanza, che costituivano l’ossatura del Dup e prima ancora quella del programma elettorale: in cima alla lista della spesa scuola e gestione della macchina comunale e amministrativa, sviluppo sostenibile, tutela del territorio, valorizzazione dei beni culturali, diritti, politiche sociali e famiglia.

La scelta già scritta quella di ridurre drasticamente costruzioni, consumo di suolo e oneri. Per il 2024 trovano finanziamento nel documento il proseguimento dell’attuazione del Peba (Piano per l’eliminazione delle barriere architettoniche), alcuni interventi di efficientamento energetico di edifici comunali, il proseguimento del recupero del Molino Vecchio, il secondo lotto del restauro e della “rifunzionalizzazione“ del complesso di Casa Busca (arricchito su carta del restauro della vecchia Torretta, in un primo tempo stralciata dai progetti per motivi di costi), manutenzione strade e naturalmente il progetto di riqualificazione della caserma dei vigili del fuoco già finanziato e in parte coperto da mutuo. Le critiche, nei numeri e nel merito, quelle fra gli altri dei consiglieri Matteo Pedercini, Fabio Iannotta e Giovanni Santacroce. Il leitmotiv: "Un bilancio senza scelte, né un progetto di sviluppo che possa portare all’arrivo di imprese e lavoro".

Monica Autunno