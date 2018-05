Milano, 1 maggio 2018 - Dopo il corteo di questa mattina, a Milano, nel primo pomeriggio ha preso il via, in piazza Duca d'Aosta, la manifestazione organizzata dai sindacati di base, centri sociali e comitati cittadini per il Primo Maggio. Per il primo anno non più 'May Day', con il classico corteo dal Ticinese, ma 'Primo maggio di lotta contro lo sfruttamento'. Sono presenti le forze dell'ordine.

In testa, a reggere lo striscione principale contro lo sfruttamento, c'è una rappresentanza dei lavoratori precari del settore delle consegne a domicilio, molto del quali in bicicletta. Quest'anno la manifestazione percorre un tracciato diverso dal solito, un modo per esprimere un desiderio di ridare vita all'evento e renderlo più corteo politico e meno parata. La scelta di iniziare dalla stazione centrale nasce dalle continue polemiche riguardanti il problema della sicurezza e della presenza di migranti nel piazzale. Il corteo ha attraversato una parte di corso Buenos Aires e piazzale Loreto. I timori di una contestazione contro le vetrine delle grandi catene rimaste aperte durante la festa dei lavoratori non si sono avverati, i manifestanti hanno preferito sfilare intonando slogan e mostrando cartelli in larga parte ironici: 'Accà nisciuno 'e fashion', 'Mens sana in corpore Xanax' o 'Fattorino sloggati anche tu', per citare qualche esempio. La marcia è proseguita lungo via Padova e viale Lombardia all'insegna di cori, canzoni e balli. La conclusione è avvenuta in piazza Leonardo Da Vinci, dove è prevista una serata in solidarietà al popolo palestinese. Secondo gli organizzatori, i partecipanti sono stati 10mila.

In un comunicato diffuso dagli organizzatori si legge: "Rivendichiamo diritti e tutele, sicurezza sul lavoro contro le morti bianche, continuità di reddito e un nuovo welfare che sia in grado di mettere al centro l'accesso incondizionato per tutte e tutti ai servizi di base come la casa, la mobilità, la sanità, l'istruzione, la conoscenza e la previdenza. Vogliamo costruire un'alternativa basata sulla solidarietà, sull'organizzazione dal basso e sul bene comune".