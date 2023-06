Prima volta all'Ospedale di Vizzolo, successo nel trattamento antitumorale

Passi avanti nella lotta contro il cancro. All’ospedale di Vizzolo è stato eseguito con successo un trattamento antitumorale consistito in un intervento di asportazione della massa e, contestualmente, in una seduta di chemioipertermia, tecnica basata sull’effetto combinato dei farmaci chemioterapici e del calore. Il metodo è stato testato su una paziente 50enne di Melegnano affetta da una neoplasia dell’utero con metastasi giganti (fino a 20 centimetri). E così, subito dopo l’asportazione – a cura del chirurgo Carmelo Magistro e del suo staff, col supporto del primario di ostetricia e ginecologia Franco Viazzo –, è stata effettuata la chemioipertermia intraoperatoria, ossia l’infusione, attraverso un’apparecchiatura dedicata, di una soluzione riscaldata tra i 41 e i 42 gradi contenente i farmaci chemioterapici. Per l’ospedale del Sud Milano si è trattato di una prima volta. "I pazienti sottoposti a questa metodica – evidenzia Magistro – devono avere requisiti specifici e ogni caso va valutato in maniera multidisciplinare, analizzando la tipologia di tumore, l’età e le condizioni generali del paziente".A.Z.