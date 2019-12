Milano, 6 dicembre 2019 - Penultimo appuntamento per la Prima Diffusa, rassegna organizzata dal Teatro alla Scala con Edison, in attesa della Tosca, l’opera che domani apre la stagione del Piermarini. Ieri sera Floria Tosca ha parlato ai ragazzi, in fondo anche lei è giovane, al Teatro Punto Zero - Beccaria, spazio del carcere minorile che «si apre per la prima volta alla comunità, al quartiere», spiega la direttrice del Beccaria, Cosima Buccoliero sensibile all’apertura e al’ospitalità di spettacoli, incontri.

Per festeggiare l’evento concerto con i Solisti dell’Accademia di Perfezionamento per Cantanti Lirici del Teatro alla Scala, al pianoforte Michele D’Elia con la partecipazione straordinaria di Elio, questa volta nel ruolo di Luigi Illica, poeta e letterato nonchè amico di Puccini, con Giuseppe Giacosa autore di alcuni libretti d’opera pucciniani fra cui “Tosca“. Devo quindi chiamarla Maestro? «Come preferisce, può anche chiamarmi Luigi, è più confidenziale». Si racconta, si dice e si sa che Illica avesse un gran senso della trama, mentre Giacosa quello della poesia, i ragazzi ridono: «In confidenza, io facevo tutto e gli altri due ascoltavano, ma si sa come vanno le cose i meriti poi se li prendono tutti. Ricordo le tante volte in cui io, Giacomo e Giuseppe ci siamo azzuffati per discutere su un’aria, una scena, un movimento». Continua sottolineando la sua amicizia con Puccini e mostra una foto che li ritrae insieme, ricorda di quando il giovane compositore appena diciottenne andò a piedi da Lucca, sua città natale, a Pisa, più di venti chilometri per ascoltare “Aida“ di Giuseppe Verdi: «Puccini era già sicuro di voler scrivere opera, ma era così povero che non sapeva da dove iniziare».

Perché in Italia, oggi come allora le conoscenze valevano più del talento. «E pensare che ancora oggi Puccini è rappresentato, amato, apprezzato in tutto il mondo, è un classico. Sono qui con questi ragazzi perchè vorrei far capire loro quello che ho capito, con grande fatica, un giorno: l’opera è una figata pazzesca. E’italiana, un patrimonio che stiamo buttando via con indifferenza, potrebbe essere fonte non solo di felicità ma di lavoro, possobilità di crescita per l’intero Paese». È consapevole che il Teatro Punto Zero-Beccaria è speciale, non è un luogo come un altro: «Ci sono già stato con le Storie Tese, questi giovani si sono impegnati per dare vita a questo teatro, rendendolo indipendente dal carcere. Oggi è solo un luogo d’incontro».