Milano, 8 dicembre 2020 - Ha convinto il pubblico la Prima televisiva della Scala. A vedere '...a riveder le stelle' lo spettacolo senza pubblico per le norme anticovid andato in diretta su Rai 1 ha infatti avuto 2 milioni 608 mila spettatori. Un successo quindi di pubblico e share (14,7%). Il numero di spettatori è poco al di sotto del record assoluto segnato da Tosca lo scorso anno (2 milioni 850 mila spettatori) con la differenza che allora l'opera andò in scena di sabato e un'ora più tardi.

Il picco di spettatori è stato di 3.160.000 alle 19.46, per il finale, mentre il picco di share (19,1%) è stato alle 17.07 quando tutti i lavoratori del teatro, non solo coro e orchestra ma anche le maestranze, hanno eseguito insieme l'inno Mameli.

Evento da record: secondo solo a Tosca

Il risultato ottenuto dall'inaugurazione 'A riveder le stelle' è ancora più clamoroso se si pensa che è secondo negli ascolti soltanto alla Tosca 'dei record', andata in onda l'anno scorso per la Prima del 7 dicembre 2019 con la stessa squadra creativa. In quell'occasione si toccò il 15% di share con 2.856.000 spettatori, consacrando l'opera di Puccini come la più vista in televisione da quando esiste l'Auditel. "A riveder le stelle" ha superato anche Madama Butterfly sempre

diretta da Riccardo Chailly che il 7 dicembre 2016 aveva totalizzato 2.600.000 spettatori. Questo Sant'Ambrogio colpito dalla pandemia, che per evitare gli

assembramenti ha dovuto rinunciare alla tradizionale "Prima Diffusa" realizzata insieme al Comune di Milano, che sarebbe arrivata quest'anno alla decima edizione, ha però garantito un traffico straordinario sul sito (20.000 utenti unici) e alla pagina Facebook del Teatro (257.774 interazioni e 1.396.436

visualizzazioni)

Meyer: risultato merito di tutta la famiglia della Scala

"Anche quest'anno sono stati moltissimi gli italiani che hanno seguito la serata del 7 dicembre su Rai1, Radio3 e Raiplay": è soddisfatto il sovrintendente della Scala Dominique Meyer degli ascolti dello spettacolo di Sant'Ambrogio nel nostro Paese. "Mentre dall'estero non abbiamo ancora i dati definitivi ma - aggiunge in una nota - da Arte e medici.tv ci vengono segnali incoraggianti e grande apprezzamento. Quando siamo stati costretti dalla pandemia a sospendere le prove

di Lucia di Lammermoor ci siamo immediatamente messi al lavoro per trovare una soluzione. Insieme alla mia squadra - ricorda - abbiamo chiamato tutti i più grandi cantanti e con il direttore Musicale Riccardo Chailly abbiamo disegnato il programma, mentre Davide Livermore ha subito accettato di creare uno spettacolo di livello e Manuel Legris ha creato una nuova coreografia. Tutta la famiglia della Scala, l'Orchestra, il Coro, il Ballo, i tecnici, gli uffici, ha lavorato intensamente perché il Teatro fosse presente anche a questo Sant'Ambrogio".