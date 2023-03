Prima corsa nel 1972: di martedì e di notte

di Mariachiara Rossi

"La StraMilano è una manifestazione sportiva che, soprattutto negli ultimi anni, coinvolge e fa partecipare i cittadini sempre con grande entusiasmo. È bello festeggiare oggi i 50 anni e le 50 edizioni di questa straordinaria corsa che nel corso del tempo è diventata un vero e proprio punto di riferimento sia per i corridori professionisti sia per i runner amatoriali e le famiglie", spiega il sindaco Giuseppe Sala. Il 19 marzo, nel giorno della festa del papà, la gara non competitiva più famosa d’Italia tornerà a riempire le vie del centro del capoluogo lombardo toccando il prestigioso traguardo di mezzo secolo d’anzianità.

La prima edizione si svolse un martedì del 1972, in notturna, con partenza dall’oratorio di viale Suzzani e un percorso lungo circa 25 chilometri a cui si presenteranno in totale 6.500 partecipanti. Nonostante il suo aspetto ludico alcuni affermati atleti italiani non vollero perdere l’occasione di mettersi in gioco. Anche questa edizione richiamerà famiglie, gruppi di studenti italiani e stranieri, atleti, corpi militari e civili, personaggi famosi e comitive di partecipanti più attempati. L’obiettivo fissato è raggiungere quota 50mila.

I primi a partire saranno gli iscritti alla StraMilano 10 km, la corsa non competitiva che vede corridori di ogni età e livello percorrere le vie più caratteristiche della città: da Piazza della Scala all’Arena Civica dove oltre ad un rinfresco ci sarà musica, spettacoli ed esibizioni di diverso genere. Per l’occasione l’arcivescovo Mario Delpini, per la prima volta nella storia della competizione, darà la sua benedizione prima della partenza, accompagnato dai rappresentanti istituzionali, tra cui l’assessore allo sport Martina Riva. Alle 9.30, sempre da Piazza Duomo, partirà invece la StraMilanina (5 km) e alle ore 10.00 sarà la volta della gara competitiva, Stramilano Half Marathon, con partenza e arrivo in Piazza Castello.