Prima cerca di calmare un paziente Poi minaccia e spintona i poliziotti

Da paciere ad aggressore in una manciata di minuti. Prima ha tentato di placare l’ira di un uomo, che se la stava prendendo a gran voce con medici e infermieri del triage per presunti ritardi nella gestione dei pazienti. Poi si è scagliato contro gli agenti intervenuti per dirimere il parapiglia, finendo inevitabilmente in camera di sicurezza. La rocambolesca sequenza si è svolta venerdì sera all’interno del pronto soccorso dell’ospedale Fatebenefratelli. Lì un uomo ha iniziato a lamentarsi per la fila a suo dire troppo lunga, coprendo di improperi il personale sanitario in servizio. A quel punto è intervenuto un cinquantenne, a sua volta in coda, che ha cercato di riportare la calma, senza riuscirci. Altre persone hanno dato l’allarme a due poliziotti del commissariato Greco-Turro, che si trovavano al Fatebenefratelli per un altro servizio.

Alla vista delle divise, il paziente esagitato si è subito tranquillizzato, mentre il cinquantenne, già noto agli archivi delle forze dell’ordine per alcuni precedenti, ha preso di mira i poliziotti: li ha insultati, spintonati e minacciati. Agli agenti non è rimasto altro da fare che bloccarlo e accompagnarlo subito in Questura: dovrà rispondere di resistenza e oltraggio a pubblico ufficiale.