Milano, 28 aprile 2018 - Il meteo rischia di compromettere il lungo ponte del Primo Maggio. Sono infatti in arrivo piogge e temporali sulla Lombardia. Lo comunica la Protezione civile spiegando che la saccatura di origine atlantica presente sulla penisola Iberica sta determinando un flusso di correnti umide sud-occidentali sulle nostre regioni di nord-ovest dove, dalla serata di oggi, si avranno le prime precipitazioni. Lo spostamento del minimo depressionario verso levante porterà, nella giornata di domani, domenica 29 aprile un deciso peggioramento delle condizioni meteorologiche, con piogge e temporali su gran parte della Lombardia.

Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della Protezione Civile d'intesa con le regioni coinvolte, alle quali spetta l'attivazione dei sistemi di protezione civile nei territori interessati, ha emesso un avviso di condizioni meteorologiche avverse. L'avviso prevede dalle prime ore di domani, domenica 29 aprile, precipitazioni da sparse a diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale, sulla Lombardia. I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, frequente attività elettrica, locali grandinate e forti raffiche di vento.

Valutata per la giornata di domani, domenica 29 aprile, allerta 'gialla' su alcuni settori della Lombardia. Intanto il Comune di Milano ha disposto dalla mezzanotte l'attivazione del COC, il Centro Operativo Comunale, presso il centro di via Drago per graduare l'attivazione del piano di emergenza con il monitoraggio dei livelli idrometrici dei fiumi Seveso e Lambro.