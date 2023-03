Preso il piromane sacrilego Il raid ripreso dalle telecamere

di Barbara Calderola

È durata poco la caccia al piromane delle chiese a Melzo, le telecamere interne hanno registrato minuto per minuto il raid: la sequenza ‘racconta’ l’incursione violenta dell’uomo che ha appiccato il fuoco ai paramenti dell’altare in San Francesco. E ora quel volto impresso sui fotogrammi ha anche nome e cognome. In azione un cinquantenne della zona con problemi psichiatrici, in cura al Centro psico-sociale di Gorgonzola, rintracciarlo non è stato difficile. Altri due episodi sono al vaglio degli investigatori, ma che a colpire sia stata la stessa mano anche al Sacro Cuore e in Santa Maria delle Stelle ci sono pochi dubbi: il copione è identico e i fatti ravvicinati. Le immagini catturate dal sistema di videosorveglianza nei santuari sono state consegnate ai carabinieri di Pioltello dalla parrocchia, prima però erano state visionate attentamente per accertarsi che il responsabile fosse stato pizzicato sul serio, mettendo fine a un incubo.

Sfumano così le ipotesi più temute, il gesto sacrilego e l’ombra dei riti satanici, piste che si erano fatte strada tra i fedeli dopo il tam tam in rete. Un colpo, poi il secondo e il terzo e la paura che ad agire fosse un gruppo organizzato era diventata sempre più concreta. Decine di post con dubbi e domande ai quali hanno messo fine gli investigatori. Il prevosto don Mauro Magugliani aveva deciso di chiudere le porte in tutti gli edifici religiosi dopo le messe per precauzione, "se non si fosse individuato chi è stato". Una misura annunciata durante le funzioni per prevenire incidenti o pericoli più gravi ad altari sguarniti.

Nel mirino del cinquantenne anche statue e oggetti sacri, gli occhi elettronici l’hanno immortalato mentre causava le fiamme e ora dovrà risponderne. Per quanto accaduto in San Francesco è già stato denunciato e probabilmente finirà così anche per Santa Maria delle Stelle e Sacro Cuore. "Ero stato informato che poteva trattarsi di uno squilibrato – dice il sindaco Antonio Fusé – ma non nascondo che siamo stati tutti preoccupati per questa vicenda. Sono i gesti scriteriati di una persona con problemi: è diverso da tutto il resto". L’uomo si è avventato su un leggio e anche su un crocefisso con liquido infiammabile prima di innescare i roghi, sempre, per fortuna, circoscritti.