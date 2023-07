Preso a martellate e rapinato: due arrestati per tentato omicidio

di Laura Lana

Prima gli hanno sfondato la porta di ingresso con un martello. Poi lo hanno usato per picchiarlo e rubargli una grossa somma in contanti che aveva in casa. Il commissariato di Cinisello, guidato dal dirigente Giovanni Di Stefano, ha fermato due persone, ritenute responsabili del tentato omicidio e della rapina aggravata commessa la scorsa settimana. Gli agenti erano intervenuti il 7 luglio in viale Fulvio Testi, perché il personale sanitario del 118 aveva segnalato la presenza di un uomo brutalmente aggredito a colpi di martello. Diverse le ferite riportate al volto oltre ad alcune coltellate sul corpo. La vittima, prima di essere trasportata in gravi condizioni all’ospedale San Gerardo di Monza, aveva riferito ai poliziotti di essere stata aggredita e rapinata di circa 2.300 euro e di diversi cellulari da due uomini, che conosceva soltanto per soprannome. Tutti connazionali, provenienti dal Marocco, è possibile che la vittima li avesse ospitati per un breve periodo per aiutarli e quelli, vedendo la grande disponibilità economica in casa, fossero tornati per portarsi via il bottino. L’attività investigativa del commissariato ha portato all’acquisizione e all’analisi delle immagini delle telecamere a circuito chiuso del condominio, che hanno dato un volto ai banditi.

Le testimonianze di alcuni condomini hanno poi permesso di ricostruire la dinamica della vicenda e di identificare i presunti autori dell’efferata aggressione. Sono stati trovati entrambi dagli agenti in poche ore, ancora con le armi e il denaro: si tratta di due marocchini, irregolari sul territorio nazionale, senza fissa dimora e con precedenti. Il primo a essere individuato è stato E.B.M., 40 anni: le telecamere lo avevano immortalato mentre scappava dal palazzo con un borsone. Quando i poliziotti lo hanno perquisito l’uomo aveva ancora con sé il borsone e dentro hanno trovato il martello e il coltello, usati per massacrare il connazionale. Successivamente è stato rintracciato anche il complice, C.H., 23 anni, che conservava con sé ancora i due cellulari, che erano stati sottratti alla vittima. Alla luce di questo quadro indiziario, la polizia ha predisposto un album fotografico da far visionare all’aggredito, che è fuori pericolo di vita, così da riconoscere la coppia di malviventi. I due marocchini sono stati indicati senza esitazione, confermando quanto era stato ricostruito dagli agenti.

I due sono stati sottoposti a fermo di indiziato di delitto per i reati ipotizzati di tentato omicidio e rapina aggravata e ora si trovano al carcere di Monza a disposizione dell’autorità giudiziaria.