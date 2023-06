Presidio spontaneo a San Giuliano, i cittadini protestano contro la strada Civesio-Borgolombardo

Mentre all’interno del Municipio era in corso il consiglio comunale, all’esterno del Comune i rappresentanti del Comitato Villa Angelino hanno organizzato un presidio spontaneo per protestare contro la strada Civesio-Borgolombardo, una nuova arteria che, a detta degli ambientalisti, stravolgerà il cammino dei monaci e gli spicchi verdi oggi presenti tra San Giuliano e San Donato. È successo a San Giuliano nella serata di mercoledì, quando gli attivisti del comitato hanno ribadito il "no" all’asfalto e a una visione della città a loro dire contraria ai concetti di sostenibilità ambientale. Il progetto della strada prevede la realizzazione di un primo lotto in capo al Comune e l’eventuale ampliamento del percorso con un’ulteriore tratta in capo a privati. È quest’ultimo tracciato, in particolare, a spaventare per le ricadute in termini d’inquinamento e consumo del suolo. La strada, fanno sapere da Villa Angelino, "taglierà in due la pista ciclabile da poco realizzata in quella zona e aumenterà il traffico sia sulla via Emilia che nei quartieri Borgolombardo e Serenella. Inoltre richiamerà l’arrivo di nuove palazzine e attività, aggiungendo altro cemento e aumentando le isole di calore". Da ultimo, "l’arteria spezzerà il cammino dei monaci, ossia il collegamento tra le abbazie di Chiaravalle e Viboldone". A.Z.