Presidio sanitario? "Giù le mani dal parco"

"Gli alberi ci difendono dalle polveri sottili". "È il momento del ripensamento, sì al verde no al cemento". "Il verde non si tocca". Ma soprattutto "La sanità con il cemento non si fa", si leggeva sugli striscioni che domenica sono stati alzati in via Tobagi nel presidio per la difesa del parco cormanese, dove dovrà sorgere l’ospedale e la casa di comunità con un investimento pubblico da 2,5 milioni di euro. Una manifestazione organizzata dal neonato comitato “Giù le mani dal Parco Fornasé”, "per dire no alla costruzione nel parco, perché in questo modo si toglie una parte del poco e prezioso verde pubblico che ci sta a cuore". Un momento di condivisione e informazione, che ha visto anche la partecipazione dell’ex sindaco Roberto Cornelli oltre che di esponenti dell’opposizione come la capogruppo del Pd Giorgia Musso.

"Come cittadini abbiamo deciso di mobilitarci e creare un comitato: siamo fermamente convinti che il territorio sia già troppo cementificato e inquinato e quindi la realizzazione di un nuovo edificio, anche se destinato alla salute del cittadino, non debba comportare il sacrificio di una delle poche aree verdi presenti sul territorio". Il comitato chiede all’amministrazione di spostare il progetto su un altro spazio da recuperare e riqualificare "e non su un’area che, a fatica, è stata preservata e valorizzata con investimenti di denaro pubblico e privato dei cormanesi". Si è speso anche il circolo cittadino di Legambiente: il presidio sanitario pubblico è fondamentale, "ma la salute si tutela in tanti modi, ad esempio con un ambiente più sano: più alberi, meno traffico, meno smog- spiegano gli ambientalisti -. Realizzare una struttura che comporti la distruzione anche solo di un metro quadro di suolo è una scelta sbagliata". La.La.