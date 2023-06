Presidio Pace di Sesto San Giovanni, mozione per la Pace in Ucraina e disarmo nucleare

Dopo i flashmob in piazza, il Presidio Pace di Sesto San Giovanni torna a mobilitarsi. Le 22 associazioni che compongono il coordinamento presentano una mozione per la pace in Ucraina e il disarmo nucleare, che proporranno di adottare al consiglio comunale. "Il Presidio riconferma il proprio impegno nella convinzione che debbano essere proprio le città a diventare protagoniste della costruzione della pace – spiega il referente Massimo Feré –. Sia attraverso il coinvolgimento della società civile, delle scuole, dell’associazionismo, delle comunità religiose, sia nei luoghi istituzionali". Il Presidio chiede quindi al parlamentino di Sesto di approvare una mozione, in cui si formuli un impegno concreto della città volto a "sollecitare la presidenza del Consiglio dei ministri affinché il Governo si attivi con l’Europa e l’Onu per una soluzione diplomatica che preveda l’immediata cessazione di ogni attività bellica e l’avvio di una fase negoziale". "In particolare, riteniamo che i Comuni, rappresentanti primari di una comunità cittadina, debbano far sentire la loro voce sul tema della pace e possano svolgere efficaci forme di pressione nei confronti degli altri soggetti istituzionali superiori. Oggi questo passaggio diventa fondamentale".

La mozione, redatta dalla rete nazionale "Europe for peace", chiede anche di dare asilo e protezione agli obiettori di coscienza dei Paesi coinvolti, sostenere tutte le iniziative che chiedono l’immediato cessate il fuoco, "nella consapevolezza che non esiste alcuna soluzione militare del conflitto", sostenere e rafforzare le iniziative umanitarie a favore delle popolazioni civili, promuovere e sostenere l’adesione dell’Italia al Trattato sulla proibizione delle armi nucleari. Infine, aderire e appoggiare concretamente la campagna "Italia Ripensaci" e l’appello per una Repubblica libera dalla guerra e dalle armi nucleari.

La mozione verrà presentata alla città giovedì alle 18 nella sede degli Scout in via Camillo Benso Cavour 3, dove da mesi il presidio si riunisce. "Invitiamo le rappresentanze dei partiti politici presenti in consiglio comunale, le associazioni e le comunità religiose della nostra città".

Laura Lana