Doppia manifestazione in calendario tra una settimana. Oltre all’iniziativa dell’Arci "Salviamo la Lombardia", in piazza Duomo, sabato prossimo si terrà un altro presidio, sempre alle 15, sotto la sede della Regione. A organizzare l’appuntamento antagonista "Vogliamo giustizia!", tra gli altri,

MilanoInMovimento, Camera del Non lavoro, Lambretta e SOS Fornace Rho.

"La salute in Lombardia – scrivono gli organizzatori – è da troppo tempo diventata una questione di profitto. Gli interessi privati sono stati anteposti al benessere psichico, fisico e sociale della nostra comunità. Mentre eravamo costretti a restare a casa, moltissimi posti di lavoro non certo fondamentali sono rimasti attivi senza le adeguate misure di sicurezza per garantire gli interessi di pochi".