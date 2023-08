Presi quattro pusher in 24 ore Cocaina nel take away chiuso Spaccio pure nel metrò di Affori

di Marianna Vazzana

Quattro pusher finiti in manette in meno di 24 ore in città. Il primo è un uomo marocchino di 33 anni con precedenti, ufficialmente gestore di un take-away di via Palmanova 67, zona Cimiano, inattivo da tempo e trasformato in un covo di spaccio. Se ne sono accorti i poliziotti del commissariato Lambrate, notando alle 4.20 di giovedì la serranda sollevata: pensando ci fosse un tentativo di furto in atto, hanno controllato. La porta a vetri era aperta e non c’erano segni d’effrazione. Nel seminterrato, la scoperta: su un tavolino c’erano 544 grammi di cocaina pura, compatti come fossero tre sassi. Accanto, un panetto di hashish da 97 grammi, un bilancino di precisione e materiale per il confezionamento. Per risalire al gestore, gli agenti hanno dovuto fare telefonate a catena. La prima a colui che risultava essere il proprietario: un egiziano di 34 anni, il quale ha riferito di aver ceduto l’attività a una donna marocchina di 31. Lei però, contattata, ha spiegato alla polizia di aver a sua volta ceduto i locali al fratello, marocchino di 33, che si è presentato sul posto. "La droga non è mia", si è difeso. Sul tavolo c’era un borsello con dentro la fotocopia del suo passaporto. Ma a incastrarlo è stata un’impronta digitale (sua, come è emerso dalle analisi) rilevata sulla plastica di uno dei “sassi”. Non solo: le telecamere di sorveglianza lo hanno immortalato menrte entrava nel negozio con in mano un pacco avvolto in un foglio di giornale e poi usciva senza. Nella spiegazione fornita si è contraddetto ed era anche l’unico ad avere la disponibilità del locale, quindi è scattato l’arresto. Negli stessi minuti, una Volante del commisariato Città Studi arrestava un diciassettenne in via Spinoza, che aveva addosso 57 grammi di hashish e 320 euro. La perquisiszione si è poi estesa a casa sua, a Treviglio, dove la polizia ha sequestrato altri 28 grammi di hashish. Il ragazzo è stato accompagnato al Beccaria. Poco dopo le 10 è entrata in azione la Polmetro alla stazione metropolitana di Affori FN che ha controllato un ventisettenne marocchino con precedenti per droga: In tasca aveva 38,5 grammi di hashish e, a casa, dove gli agenti si sono poi spostati, ne custodiva altri due. Anche per lui è scattato l’arresto.

Alle 18.40, invece, in via Gola, a un passo dal Naviglio Pavese, una Volante del commissariato Ticinese ha fermato un diciassettenne, pure lui con precedenti specifici, trovato in possesso di 96,50 grammi di hashish. Stesso iter: la perquisizione si è estesa a casa, dove gli agenti hanno scovato 295 euro in banconote di vario taglio.