Prima il furto di un cellulare. Poi l’aggressione alla polizia. Per questo, un libico di 23 anni e un algerino di 21 sono stati arrestati due giorni fa dagli agenti della Polfer nei pressi della Stazione Centrale. I due hanno seguito una viaggiatrice in piazza Duca d’Aosta per derubarla: uno l’ha distratta chiedendo informazioni, l’altro ha frugato all’interno della borsa e si è impossessato dello smartphone. Il tutto è avvenuto sotto gli occhi degli agenti, che sono subito intervenuti per bloccare la coppia di balordi. Durante l’arresto, uno dei due ladri ha tirato fuori dalla tasca dei pantaloni un coltello multiuso con la lama aperta, ma è stato subito immobilizzato e ammanettato. I due fermati, portati negli uffici della Polfer, sono stati perquisiti: uno dei due aveva con sé un cellulare, che da successivi accertamenti è risultato di proprietà di un anziano invalido derubato poche ore prima all’interno della fermata Centrale della metropolitana verde.

Nel corso della successiva perquisizione nella stanza d’albergo in cui alloggiava un arrestato, sono stati recuperati altri cellulari risultati di provenienza furtiva, poi sequestrati.