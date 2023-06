Presentato a Trezzano il progetto dell'Alzheimer Cafè: 50mila euro per sostenere le famiglie

Sarà presentato giovedì 15 giugno, al Centro culturale di via Manzoni, il progetto dell’"Alzheimer Cafè" già presente in oltre 40 comuni lombardi. "Desideriamo sostenere le famiglie – spiega Sandra Volpe, assessore alle Politiche sociali – che ogni giorno affrontano la fatica della malattia, con interventi di sportello finalizzati all’ascolto, all’accoglienza e all’orientamento dei familiari e con gruppi di confronto e di mutuo-aiuto anche per contrastare l’isolamento".

L’Alzehimer cafè sarà un momento di incontro e confronto, ma anche di aiuto e sostegno. L’Amministrazione ha destinato a questo progetto 50mila euro. Durante l’incontro, sarà presente oltre al sindaco e all’assessore Volpe, Licia Pezzoli, geriatra della Fondazione Fare Famiglia. L’incontro sarà utile anche a coloro che vorranno mettersi a disposizione come volontari.