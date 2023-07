Presa di mira dai vandali l’area ex Iso Rivolta

Scritte sulle pareti, bottiglie e lattine di birra abbandonate, e pannelli in cartongesso semidistrutti: torna il degrado nella galleria centrale dell’area "Iso Rivolta" di piazzale della Costituzione. Dopo alcuni mesi di tranquillità, con le prime settimane estive gli spazi esterni e interni del caratteristico "cannocchiale", nel centro storico bressese, sono di nuovo stati presi di mira dagli atti vandalici. Come accade da qualche anno sotto queste volte, dove dal Dopoguerra si costruivano i prototipi delle moto e delle auto del marchio "Iso". La parete che separa la galleria dal Capannone Sud è stata imbrattata e sporcato. Sono stati anche spaccati, in più punti, i pannelli nella parte alta della parete, con l’obiettivo probabile di crearsi un nuovo varco per entrare nella struttura, ormai murata su tutto il perimetro e, da alcuni mesi, chiusa anche con grate di ferro nella zona esterna, a lato del parcheggio pubblico di via Madonnina. Anche per questo episodio di vandalismo "interverremo per ridipingere le pareti imbrattate e per riparare le altre parti della galleria Iso distrutte", dice il sindaco di Bresso, Simone Cairo. Giu.Na.