Presa baby gang in monopattino Terrorizzava i compagni di scuola

di Laura Lana

Erano soliti agire in gruppo, su monopattini, alla fine dell’orario di scuola. Ai malcapitati studenti, nel tragitto verso casa, rubavano con la forza di tutto: cellulari, scarpe, altri accessori tecnologici e pure vestiti. Rapine velocissime e tutte uguali, sempre sul territorio sestese. A diffondere il terrore tra gli alunni delle superiori non sono stati malviventi di professione, ma una banda composta da coetanei delle vittime. Una baby gang formata da sei minorenni, che è stata beccata in flagranza dai carabinieri.

Giovedì pomeriggio il gruppo, sempre in monopattino, ha accerchiato due adolescenti, prima di essere interrotto dall’arrivo dei militari, che stavano ricevendo diverse segnalazioni allarmate su episodi analoghi e ripetuti. Il colpo lo stavano mettendo a segno alle 16,30 in piazza Primo Maggio, vicino alla stazione, ai danni di un quattordicenne e di un quindicenne. Prima hanno minacciato di picchiarli, poi si sono impossessati di tutto quello che avevano addosso: oltre al denaro, anche un borsello, un berretto, un auricolare per cellulare, uno scaldacollo, un paio di scarpe e addirittura una sigaretta elettronica.

Due dei sei rapinatori sono stati immediatamente rintracciati dai carabinieri, che erano stati allertati dalle giovani vittime, mentre gli altri quattro complici sono stati rintracciati poco dopo nel parco pubblico di via Gramsci, a pochi metri di distanza dal luogo in cui si era consumato l’episodio criminoso. L’intera refurtiva è stata restituita ai proprietari e i sei baby malviventi sono tutti nei guai.

Un sedicenne, trovato in possesso degli oggetti rubati, è stato arrestato con l’accusa di rapina aggravata e portato al centro di prima accoglienza di Milano. Gli altri cinque ragazzi, tutti tra i 14 e i 16 anni, sono stati denunciati a piede libero e l’autorità giudiziaria ha disposto l’affidamento ai rispettivi genitori. L’attività dei carabinieri non si ferma qui. Sono in corso, infatti, ulteriori indagini sulla baby gang per verificare eventuali collegamenti con altre rapine che sono state commesse nella stessa zona e nella stessa fascia oraria da rapinatori sempre a bordo di monopattini elettrici. Alcuni ragazzi sarebbero stati riconosciuti come autori di altri due episodi simili avvenuti nei giorni scorsi: rapinatori e vittime frequentano la stessa scuola.