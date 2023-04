Il SaloneSatellite premia i giovani creativi: sul podio il collettivo giapponese che riusa il Tatami

Milano – Innovazione, riutilizzo dei materiali, originalità. Veramente il SaloneSatellite ha mostrato il meglio di quanto i giovani creativi del pianeta hanno realizzato e ieri una giuria di esperti ha scelto i sei progetti vincitori (divisi in premi e menzioni) fra i cento candidati, del premioSaloneSatellite Award 2023.

Il primo premio è andato al collettivo giapponese Honoka per il suo “Tatami Refab”, una lampada verde che recupera il materiale utilizzato per il Tatami nel processo della stampa 3D. Il secondo allo Studio Ryte di Hong Kong per lo sgabello “Triplex Stool”, che utilizza una fibra di legno sostenibile, il Flax. Il terzo, ad Ahokpe + Chatalin, presenti al SaloneSatellite con Belgium is Design, per l’amaca “Kudoazò”, che impiega tessuti riciclati e poi filati in Benin.

Durante la premiazione, erroneamente è stato annunciato un nome (sempre di un designer giapponese) che però si è scoperto subito che non era quello prescelto per il primo premio. Sono stati attimi in cui la giovanissima platea è rimasta con il fiato sospeso. Poi, il chiarimento e il forte applauso che ha incoronato il vero vincitore, ossia il collettivo giapponese. Al creativo che ha vissuto per qualche istante la condizione di "vincitore" la promessa che l’anno prossimo potrà partecipare al SaloneSatellite "gratuitamente", ha sottolineato Marva Griffin, fondatrice della manifestazione.

Alle tre Menzioni Speciali, quest’anno, è stato assegnato il Róng Design Award che offre una residenza di un mese alla Rong Design Library nel distretto Yuhang di Hangzhou in Cina, promotrice dell’iniziativa. Tutti progetti interessanti, come ad esempio quello dell’argentino, residente in Spagna, Joaquin Ivan Sansone, che ha presentato uno sgabello di giunco “Junki”. Il coreano Weonrhee è stato prescelto dalla giuria per il tavolino “Primitive Structure” mentre la venezuelana, residente negli USA, Fragmentario (premio ritirato dal padre perchè lei è rimasta bloccata per un problema di visto) ha presentato “Avocado Seed Brick”, un mattone realizzato con semi di avocado e un legante ottenuto dal Sargazzo. E’ una delle ricerche condotta dalla designer sulle proprietà e impiego del seme di avocado per bilanciare la carenza delle materie prime. "Tutti progetti originali, scelti per uno spiccato senso di ricerca" ha spiegato Marva Griffin.

E i creativi esclusi? Già pensano all’edizione del prossimo anno. "Essere qui è sempre bello", dicono alcune designer di Cipro. E altri invece sperano di poter incontrare in questi giorni qualche azienda interessata a sviluppare e a produrre su larga scala il "loro prodotto", come Alexia Audrian che ha progettato una speciale poltrona (Oto Hugging chair) per contenere le crisi di chi soffre di autismo.