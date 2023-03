Premio Rino Reggiani alle porte Al via la raccolta delle candidature

Al via la raccolta delle candidature per l’assegnazione della seconda edizione del Premio "Rino Reggiani - Città di Novate Milanese". Il conferimento è dedicato alla memoria di una delle figure storiche dell’artigianato artistico cittadino, scomparso a luglio 2020. L’obiettivo del premio è quello di riservare un riconoscimento a coloro che contribuiscono, o hanno contribuito, a valorizzare le capacità produttive e le peculiarità della comunità novatese, ai titolari di attività artigianali, industriali, commerciali e di servizi che si sono particolarmente distinti per l’impegno profuso per la crescita civile e sociale della città. D.F.