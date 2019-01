Milano, 24 gennaio 2019 - Un Oscar per premiare i campioni della bontà: lo hanno assegnato anche quest'anno i City Angels, l'associazione nata nel 1994 che dà assistenza ai clochard di Milano. Il premio "Il Campione", giunto alla sua 18esima edizione è stato assegnato questa mattina in Sala Alessi a Palazzo Marino, ed è andato a personaggi noti che "sanno fare del bene" ma anche agli studenti di due licei della città.

Fra i più conosciuti il professor Roberto Burioni, virologo e accademico, premiato nella categoria scienza per essere stato in prima linea contro le bufale sui vaccini; in ambito medico il riconoscimento è andato invece a Pietro

Bartolo, il 'dottore dei migranti' di Lampedusa, autore di diversi libri, responsabile delle prime visite a chi sbarca sull'isola dopo la traversata del Mediterraneo; mentre è "campione fra la gente" l'attore comico Nino Formicola, caduto in bassa fortuna dopo la morte del suo compagno di sketch nel duo Zuzzurro e Gaspare, poi tornato alla ribalta con la vittoria all'Isola dei Famosi: ha devoluto parte della vincita all'associazone Libelle Onlus e fa volontariato con i City Angels. Eroi quotidiani anche Emiliano Moretti, difensore del Torino e fondatore di "100%", la prima squadra di calcio formata da bambini guariti dal tumore; Giacomo Luchetti, motociclista nella categoria 250cc è da sempre impegnato contro l'abbandono di animali; per la cucina è stato scelto l'imprenditore Alessio Sassi che offre ogni settimana il cibo preparato nei suoi ristoranti a 40 persone del territorio. Ha meritato il riconoscimento anche l'impegno nella lotta alla povertà di padre Maurizio Annoni, presidente dell'Opera San Francesco; per la lotta allo spreco gli Eco-Mori, rifugiati e richiedenti asilo che a Torino raccolgono la frutta avanzata nei mercati per darla ai poveri. Il milanese Simone Luraghi, istruttore di canoa, e' considerato "l'angelo dei Navigli" perché si occupa ogni giorno di ripulire i canali dagli oggetti buttati.

© Riproduzione riservata