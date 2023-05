Premio al merito e all’eccellenza Borse di studio per 130 ragazzi

di Barbara Calderola

Merito ed eccellenza, la “meglio gioventù” sfila a Pioltello. Cerimonia con tutti i crismi per i 130 ragazzi, dalle medie all’università, che si sono distinti sui libri conquistando una borsa di studio. Un momento emozionante non solo per i protagonisti, ma anche per la sindaca Ivonne Cosciotti che ha sempre messo questo appuntamento in cima alla lista delle priorità e che ieri pomeriggio ha accolto i vincitori in sala consiliare. Sotto i riflettori, impegno e fatica. A disposizione della causa un appannaggio di 37mila euro, come l’anno scorso, risorse in aumento rispetto al passato. "Questo è da sempre uno degli incontri più intensi della mia esperienza alla guida della comunità: insignire i giovani riconoscendone il talento è un investimento sulle nuove generazioni e sul futuro", dice Cosciotti. L’incremento dei fondi permette di aiutare le famiglie in difficoltà economica, un aspetto tutt’altro che secondario con l’inflazione che galoppa. Applausi per chi ha raggiunto il traguardo, licenza, diploma o laurea, con il massimo dei voti; "Merito e reddito" rivolto agli studenti delle superiori promossi con una media di almeno 810 e un Isee entro i 10mila 500 euro: a loro è andato un importo più alto. Per molti genitori questo è il primo traguardo di un cammino di formazione ben indirizzato. Per altri l’avvio di un percorso che si concluderà con l’approdo nel mondo del lavoro. "Crediamo molto in questo passaggio – sottolinea Jessica D’Adamo, assessora all’Istruzione – ed è la ragione per la quale abbiamo stanziato più soldi". Un capitolo a parte è Air Liquide, "l’incentivo riservato agli iscritti al primo anno delle facoltà di Ingegneria gestionale o Chimica o Meccanica, Farmacia e Farmacia industriale, Chimiche e Tecniche farmaceutiche". Uno sprone a scegliere le materie Stem. I premiati sono una fettina dei quasi 5mila studenti pioltellesi sparsi in 17 plessi, l’Amministrazione ha ringraziato "insegnanti, presidi e consigli di istituto per l’impegno che mettono in un compito delicato come il loro", ancora la sindaca. "Questa è la base della comunità educante che vogliamo creare", conclude l’assessora.