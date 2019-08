Pregnana Milanese (Milano), 10 agosto 2019 - È entrato nell'unico hotel del centro del paese alle porte di Milano, ha chiesto un succo di frutta (che non ha bevuto) e una volta uscito dall'albergo, in preda a un inspiegabile attacco di agitazione, ha danneggiato alcune auto posteggiate nel parcheggio pubblico. Poi è caduto a terra, in arresto cardiocircolatorio. È morto all'ospedale di Rho, poco dopo essere stato soccorso.

IL CASO - Sarà soltanto l'autopsia a chiarire il mistero della morte di un 28enne, originario del Marocco, che, ieri sera, intorno alle 20.30, dopo aver dato qualche segno di follia, si è accasciato a terra ed è deceduto nel giro di qualche ora. Secondo le prime ricostruzioni, l'uomo era sposato e conduceva una vita regolare.

IL PRECEDENTE - Due giorni fa, nel capoluogo lombardo, si era registrato un caso molto simile. Un 39enne, con qualche problema di alcol e droga, in preda a un attacco di folia si era aggirato nudo per la strada, pronunciando ad alta voce frasi sconnesse e compiendo gesti autolesioisti, al punto da provocarsi una ferita profonda alla testa. Allo stesso modo, ha avuto un arresto cardiaco e ha perso la vita in ospedale, dopo il soccorso del 118 e della polizia.