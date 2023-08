Pranzi e merende solidali Per anziani e profughi

Un’anguriata per ricordare che "l’amicizia e i ponti vincono contro la solitudine e l’isolamento". Al centro “Living Together“ di via dei Cinquecento 7, sede della comunità di Sant’Egidio, è stato organizzato un “Ferragosto di solidarietà“ che ha riunito circa 150 persone tra anziani, senzatetto, migranti, profughi e famiglie del quartiere Corvetto. Un tentativo per stare assieme in giornate dove tradizionalmente chi è solo si sente spesso ancora più escluso e una risposta all’abbandono degli anziani, all’emarginazione provocata dalla guerra, all’indifferenza, all’aumento del costo della vita e alla rassegnazione di tanti. A caratterizzare l’edizione di quest’anno è stata anche la presenza di donne ucraine e di diversi rifugiati afghani, che hanno aiutato nei preparativi. "Anche in un momento di festa come Ferragosto" si legge sul sito Facebook dell’organizzazione "vogliamo ribadire la necessità di rivedere il modello di istituzionalizzazioni degli anziani nelle grandi strutture facilitando piuttosto l’assistenza domiciliare o forme di microconvivenza".

L’urgenza di sostegno delle fasce più deboli ha visto scendere in prima linea anche l’Opera Cardinal Ferrari. Lo storico centro di via Boeri non si è fermato per tutta estate, offrendo pasti, cambio indumenti, docce, raccolta straordinaria di occhiali da lettura e biancheria intima a senzatetto e famiglie in gravi condizioni economiche. Un impegno che si è intensificato nella giornata di Ferragosto, dove il team di 20 volontari ha servito un pranzo di 5 portate a oltre 200 persone, donando soprattutto tempo, affetto e attenzioni.

Mariachiara Rossi