Pozzuolo Martesana, 19enne accoltellato al polpaccio da una banda di adolescenti

Pozzuolo Martesana (Milano), 2 agosto 2024 - Accoltellato a un polpaccio da una banda di ragazzini, è stato accompagnato al San Raffaele in codice giallo.

E' successo stanotte a un 19enne a Pozzuolo Martesana, a due passi dal Municipio, in via Cereda, il ragazzo ha raccontato ai carabinieri di Pioltello che stava tornando alla macchina dopo una serata trascorsa fuori, quando è stato avvicinato dal gruppetto.

Non è ancora chiaro cosa volessero da lui, il ferito non è stato derubato. Gli investigatori stanno ricostruendo tutte le fasi dell'aggressione e soprattutto cosa ci sia alla base. Non si esclude un legame fra il bersaglio e gli assalitori. Sotto la lente, le immagini in arrivo dalle telecamere della zona.