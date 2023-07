Potenziamento dei servizi di polizia locale

Prosegue il percorso di potenziamento del personale di polizia locale trezzanese e arrivano anche i primi risultati, con controlli mirati e intensificati. Negli ultimi mesi, gli agenti guidati dal comandante Antonio Festa hanno visto l’incremento del personale con l’assunzione di quattro nuovi colleghi e di un terzo ufficiale. In più, è stato inserito il terzo turno serale, fino a mezzanotte, in occasione di eventi e durante i fine settimana, oltre all’aumento di attività specifiche sul contrasto di consumo di stupefacenti e spaccio. Nei giorni scorsi, gli agenti hanno fermato un giovane, trovato in possesso di una quantità di hashish e marijuana, per uso personale. Per il ragazzo è quindi scattata la segnalazione alla prefettura, come prevedono le norme in materia di stupefacenti. "Il potenziamento dei servizi di controllo del territorio e di sicurezza stradale – commenta il vicesindaco Domenico Spendio, assessore alla Polizia locale – è tra gli obiettivi strategici della nostra Amministrazione che ha investito molto sulle dotazioni tecnologiche, con la nuova e moderna centrale operativa e gli impianti di videosorveglianza nei parchi e ai varchi della città, sull’organizzazione dei turni e sul personale: oggi il corpo di polizia locale è composto da 19 agenti, tre ufficiali e il comandante". "Ringrazio il comandante Festa e il personale – aggiunge il sindaco Fabio Bottero – per i risultati e il potenziamento dei controlli. Abbiamo introdotto il terzo turno serale che, in modo graduale, lavorerà fino alle 24: è importante soprattutto in questo periodo estivo con tanti eventi organizzati. Sarà un ulteriore deterrente per atti vandalici, maggiori controlli del rispetto del codice della strada, della quiete pubblica e per interventi anche in collaborazione con gli altri comandi e i carabinieri".

Francesca Grillo