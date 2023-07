Pota gli alberi a 20 metri Sbatte su un ramo: grave

Il cestello di una gru si inclina a 20 metri d’altezza. L’uomo che sta lavorando in cima al mezzo per potare un albero si ritrova senza appigli e scivola restando sospeso nel vuoto. La sua salvezza è l’imbracatura, che gli impedisce di precipitare a terra. Ma oscilla e sbatte la testa contro un grosso ramo. Ora è ricoverato all’ospedale Niguarda in prognosi riservata. Sono passate da poco le 15.30. Questa la scena, secondo una prima ricostruzione della dinamica, che si materializza ieri nel campetto dell’oratorio di Sant’Eugenio in via del Turchino 9, zona Molise-Calvairate. Un infortunio sul lavoro che lascia con il fiato sospeso chi è a terra e che chiama subito i soccorsi per l’uomo che penzola in aria. Ha 46 anni ed è il titolare della ditta che si occupa della potatura degli alberi. Di rami ne ha già tagliati parecchi, accatastati nell’area. Immediato l’arrivo dei vigili del fuoco che lo portano a terra, in salvo, del 118, della polizia locale e dell’Ats, al lavoro per accertare la dinamica. Il 46enne è cosciente e viene accompagnato in codice giallo all’ospedale Niguarda. Le sue condizioni, però, in serata risultano gravi: è ricoverato in prognosi riservata.

Un caso che ricorda la tragedia dello scorso 12 aprile: due operai, Dario Beria di 69 anni e Angelo Giovanni Zanin di 51, sono morti a Noverasco di Opera mentre un loro collega di 25 anni è invece rimasto ferito in modo grave: i tre stavano potando piante ad alto fusto nel golf club “Le Rovedine” quando il cestello della gru sul quale si trovavano, sostenuto da un braccio meccanico, si sarebbe staccato schiantandosi al suolo da un’altezza di venti metri.

