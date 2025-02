Post scuola, attesa finita all’asilo. Il Comune mette mano al portafogli

Lista d’attesa sì, ma insufficiente ormai da tempo all’attivazione del servizio, Comune e scuola concordano la deroga e l’Amministrazione mette mano al portafogli: presto al via il post scuola per i bimbi della materna, "totale gratuità, comunque, per le famiglie. Gli educatori li pagheremo noi". La comunicazione del sindaco Michele Avola chiude una vicenda che dura da tempo, quella del servizio di custodia supplementare pomeridiana per i bambini della materna Arcobaleno. Il servizio sarà attivato in accordo e in collaborazione con l’Istituto comprensivo di Inzago, in cui le scuole bellinzaghesi rientrano, e in deroga ai numeri minimi previsti. Post scuola garantito sino alle 17, e senza costi aggiuntivi per le famiglie. "Siamo un paese di modeste dimensioni - così i sindaco Avola - e garantire i servizi è una priorità così come, a volte, una difficoltà. Per molte famiglie, ormai anche da noi, il post scuola è qualche cosa di fondamentale. Non tutti hanno nonni disponibili al ritiro dei bambini e in tante famiglie entrambi i genitori lavorano, e il più delle volte lavorano altrove. Purtroppo, negli ultimi anni, nonostante vi fossero le richieste non erano mai in numero sufficiente all’attivazione “sostenibile” del servizio. Comunque non raggiungevano il minimo previsto". In una nota le buone notizie. "A supporto delle famiglie dei bambini della fascia fra i tre e i sei anni - vi si legge - e in accordo con l’istituto comprensivo di Inzago, qualora non si raggiungesse il numero minimo previsto dalla scuola, l’amministrazione comunale attiverà comunque, per l’anno scolastico prossimo, il servizio di post scuola dalle 16 alle 17, e in forma totalmente gratuita per gli utenti della scuola dell’Infanzia Arcobaleno".

Ancora: "Al fine di garantire il diritto allo studio per tutte le fasce d’età e reddito, e proponendo un’attività fondamentale per la genitorialità, tutti i costi del personale educativo saranno a carico del Comune". Servizi per bambini, obiettivo “ripopolamento”. "Garantire ciò che è necessario alle famiglie non è sempre semplice. Ma per noi è un obiettivo fondamentale incentivare a rimanere in paese o riportare in paese coppie giovani con figli piccoli, e le scuole sono fondamentali. Sono impegni che abbiamo rimarcato a chiare lettere anche nel nostro piano di diritto allo studio".