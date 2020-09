Milano, 16 settembre 2020 - La capitale del “tempo pieno“ - presente fino all’anno scorso nel 93,2% delle scuole milanesi - riparte dal post scuola. Era stato sospeso fino a data da destinarsi, arriva la notizia tanto invocata dalle mamme lavoratrici: prenotazioni dal 2 ottobre, verrà attivato dal 26 ottobre tra le 16 e le 18 in tutti gli istituti che potranno mettere a disposizione spazi adeguati a garantire il distanziamento sociale. "Gli uffici dell’assessorato lavorano da mesi per riprogettare e riorganizzare un servizio fondamentale per le famiglie - sottolinea l’assessore all’Educazione Laura Galimberti - che deve necessariamente adattarsi alle necessità e alle regole di questa nuova realtà, che prevedono la stabilità dei gruppi per favorire la tracciabilità e la necessità di utilizzare spazi adeguati". "Siamo riusciti a garantire 9 ore continuative nei nidi e nelle scuole dell’infanzia e il mese prossimo interverremo anche per prolungare l’orario per i bambini delle primarie per favorire la conciliazione con i tempi delle famiglie e restituire alle bambine e ai bambini la possibilità di stare con i loro pari in un ambiente educativo positivo e stimolante", continua l’assessore. Un servizio che - insieme al pre scuola - di solito viene offerto in oltre 130 plessi scolastici statali. In attesa della ripartenza, l’amministrazione comunale ha messo a disposizione dei dirigenti scolastici il personale educativo delle cooperative che si occupano del pre e post scuola per aiutare all’ingresso delle scuole.

Nel frattempo , ripartenza “soft” per le scuole elementari e medie della città: orario ridotto per l’ambientamento - come tutti gli anni - ma anche per l’incognita del personale: "La scuola è sempre ripresa con gradualità - sottolinea Augusta Celada, direttrice generale dell’ufficio scolastico regionale della Lombardia -. Il fatto che in Lombardia tutte le scuole abbiano ripreso in presenza è motivo di orgoglio perché lo scenario non era, e non è, prevedibile pienamente per il futuro". Per capire quante scuole riusciranno a far partire il tempo pieno però "bisognerà aspettare una quindicina di giorni - spiega Celada -, siamo in fase di assegnazione dell’organico ed è normale che i servizi accessori partano dopo. Ma con l’organico aggiuntivo che ci è stato dato quest’anno (10mila fra docenti e personale tecnico e amministrativo, ndr") credo che gli istituti scolastici che lo prevedevano riusciranno a mantenerlo in massima parte". Riparte gradualmente anche il servizio di Milano Ristorazione: nella settimana del 21 settembre in metà delle 221 scuole in cui è normalmente attivo; nel 16% dei casi la mensa è disponibile questa settimana, nel 32% dei casi nella settimana che inizia il 28 settembre e in limitati casi inizierà più avanti. Nel 67% dei casi gli studenti potranno mangiare in refettorio su turni, nel 26% dei casi si adotterà una soluzione mista, nel 7% dei casi, ovvero dove la mensa quest’anno ospita classi per il distanziamento, si mangerà in classe.