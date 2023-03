"Post Covid, suicidi in aumento del 20%": urge uno sportello di ascolto

Nel post Covid sono in aumento i casi di suicidio. Il Sud-Est Milanese non è esente dal fenomeno, tanto che il gruppo locale degli psicologi delle emergenze (l’associazione Sipem Sos Lombardia) sta progettando l’attivazione di uno sportello di ascolto e primo sollievo, tra Sud Milano e Lodigiano, per familiari, compagni di scuola, amici e colleghi delle vittime di suicidio, nonché per il personale, sanitario e non, intervenuto nelle fasi di soccorso. Nel frattempo è possibile fare riferimento al call center Pronto Psy: inviando un sms o un messaggio di whatsapp al numero 379.1898986, oppure scrivendo una mail a [email protected], si verrà ricontattati da uno degli esperti dell’associazione e si potrà accedere a tre colloqui telefonici gratuiti.

"Dalla pandemia in poi i casi sono aumentati, anche del 20% in alcune aree del mondo. Si tratta di fluttuazioni fisiologiche, dopo un periodo emergenziale che ha acuito, in alcuni soggetti, disagio e sofferenza", spiega Roberta Brivio, psicologa e psicoterapeuta, fondatrice della sezione lombarda di Sipem. "Dal punto di vista psicologico - prosegue - il suicida non cerca la morte in sé, ma un modo per far cessare la sofferenza. La fascia di età più colpita è quella tra i 15 e i 44 anni". Fra gli episodi che si sono verificati di recente sul territorio c’è anche il caso di un adolescente, oltre ad alcuni adulti, uomini e donne. Difficile intercettare le intenzioni suicidiarie di un familiare, o un amico. "I campanelli d’allarme - entra nel dettaglio Brivio - potrebbero essere cali di umore, scarsa cura di sé, riduzione delle attività sociali, disinteresse. Ma non esistono elementi capaci d’indicare il fenomeno con certezza". "La prevenzione - conclude l’esperta - rientra nell’ambito di un un ascolto attivo. Attraverso l’osservazione e l’affetto è possibile notare dei cambiamenti di vita nelle persone che ci stanno vicine e cercare d’intervenire".Alessandra Zanardi