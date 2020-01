Milano, 4 gennaio 2020 - Nove spazi inutilizzati del Comune potrebbero presto rinascere a nuova vita per sostenere socialità, cultura e imprese nelle periferie. È l’obiettivo di “Quartieri connessi“, il bando aperto fino al 16 marzo agli operatori del terzo settore per creare nuove opportunità in alcune aree urbane periferiche. Sfruttando locali che vanno dai 40 ai 100 metri quadrati sul modello delle “portinerie parigine“, che creavano un’atmosfera di vicinanza e umanità all’intero dei palazzi.ù

Si parla di circa 500 mila euro finanziati dal programma europeo “Pon Metro“: "Diventeranno il ponte di collegamento tra i quartieri popolari e il contesto vicino sul modello delle portinerie parigine - spiega l’assessore alle Politiche sociali Gabriele Rabaiotti -. Dopo la ristrutturazione e la messa a norma degli spazi, la seconda fase del programma servirà a rimettere in gioco questi spazi ". I progetti potranno essere di tre tipologie: le “portinerie sociali“, ovvero servizi a vocazione sociale e di prossimità - destinati principalmente agli inquilini delle case popolari; servizi innovativi e di animazione; progetti micro-imprenditoriali ad alto impatto sociale che prevedano il coinvolgimento attivo degli inquilini Erp e di soggetti svantaggiati in generale. L’Amministrazione comunale sosterrà i progetti con un finanziamento fino al 90% per i primi due anni, assegnando i locali riqualificati a titolo gratuito per l’intera durata del servizio (massimo 6 anni, rinnovabili).