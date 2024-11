Porte aperte a Villa Alari una volta al mese. Il via fra tre settimane

Dopo il successo di Ville aperte – tutto esaurito per la dimora di delizia a Cernusco in poche ore – Villa Alari torna ad aprire le porte ai visitatori una volta al mese. Si comincia il 24 novembre con tour guidati da ciceroni ed esperti d’arte arruolati dal Comune. Sarà l’occasione per immergersi nella bellezza che dà corpo al secondo capitolo del progetto di rilancio turistico del tesoro di casa, avviato con l’accordo di programma per il recupero del complesso monumentale di proprietà pubblica. "Gli investimenti portati avanti in questi anni, iniziati con l’intesa Comune-Regione nel 2016 e proseguiti fino a oggi, avevano il duplice scopo di mettere in sicurezza la villa e via via di renderla disponibile al pubblico – ricorda l’amministrazione –. Dopo aver raggiunto il primo obiettivo dal 2023 realizziamo ora il secondo: all’interno del percorso di ristrutturazione non ancora terminato, l’apertura del gioiello diventerà un’opportunità ripetuta, gratuita e accessibile a tutti. In occasione di Ville aperte le prenotazioni sono state bruciate e molti sono rimasti fuori. Ecco perché adesso il Municipio avvisa in anticipo di questa possibilità. Un tuffo nelle stanze amate da Maria Teresa d’Austria grazie ai racconti del figlio, Ferdinando d’Asburgo, viceré del Lombardo Veneto, e di sua moglie Beatrice d’Este, spesso ospiti nella Villa. Le altre date disponibili saranno 15 dicembre, 26 gennaio, 23 febbraio e 23 marzo 2025. Tutti i dettagli per prenotare saranno aggiornati sui canali social sul sito del Comune. Bar.Cal.