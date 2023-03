"Portai fortuna a Papa Paolo VI"

Cinque anni fa, alla festa di Natale dei Martinitt, non immaginava certo di trovare l’amore. Quello dell’ex Stellina Liliana Cestoni. Eppure così è successo a Luciano Marchesi (77 anni), orfano di padre, che tra il 1953 e il 1959 è stato accolto all’istituto dei Martinitt in via Pitteri all’Ortica. Sul cellulare tiene le foto storiche, che mostra come un tesoro: "Questo sono io il giorno della prima Comunione.

In mano avevo un sacchetto di confetti". Un lusso, allora. "Mentre in un’altra foto sono immortalato alla Cresima: di fianco a me c’è l’allora cardinale Montini, che dieci giorni dopo sarebbe diventato Papa Paolo VI. Gli ho portato fortuna".

Degli anni del collegio ricorda la disciplina, "necessaria perché eravamo 500 ragazzi da educare. Finita la quinta elementare, sono andato a imparare le arti grafiche all’Istituto Rizzoli. Poi ho sempre lavorato in quel settore". Tornato a casa, "la mamma mi viziava molto, probabilmente per darmi tutto l’affetto che mi era mancato negli anni di collegio". Papà di 2 figli, dopo il divorzio ha incontrato di nuovo l’amore: "Sono felice".M.V.