Porta Venezia, giro di vite sulla movida. Venerdì notte il via ai nuovi divieti

Nella notte tra venerdì 20 e sabato 21 ottobre entrano in vigore, per 30 giorni, le nuove regole sulla movida nelle aree di via Melzo, via Lazzaretto e Porta Venezia-piazza Oberdan, in ossequio all’ordinanza pubblicata ieri dal Comune. L’obiettivo è tutelare il riposo dei residenti e, al contempo, garantire la fruizione da parte di tutti dello spazio pubblico. A partire da venerdì notte sarà disposto quindi il divieto di vendita e somministrazione per asporto di alimenti e bevande di qualsiasi tipo, alcoliche e analcoliche, e di utilizzo dei dehors per qualunque attività dall’ 1,30 alle 6 nelle serate di venerdì su sabato e di sabato su domenica e dalla mezzanotte alle 6 nei giorni feriali. Il divieto riguarderà tutte le tipologie di esercizi pubblici o di vicinato, le attività artigianali, commerciali e i distributori automatici. Inoltre è stato introdotto il divieto di posizionamento delle attività di vendita itinerante dalle 18 fino alle 6. "Stiamo sperimentando per la movida delle regole chiare per tutti – dichiarano gli assessori comunali Marco Granelli (Sicurezza) e Alessia Cappello (Sviluppo Economico) – senza penalizzare il divertimento e le attività lavorative e imprenditoriali. Vogliamo consentire ai residenti il riposo e a tutti e tutte di usufruire di uno spazio pubblico di qualità in sicurezza, garantendo la viabilità, il passaggio delle ambulanze, i controlli delle Forze dell’ordine per prevenire i reati in alcune aree dove negli anni, progressivamente, si sono concentrati molti locali che attraggono ogni giorno migliaia di persone". L’ordinanza è una delle tappe di un percorso avviato il 30 giugno. Le azioni decise riguardano la stesura di un regolamento per la disciplina delle attività di vendita e somministrazione di alimenti e bevande e l’aggiornamento di quello di polizia urbana, che saranno presentati al Consiglio comunale all’inizio del 2024.