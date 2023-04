Ponte pedonale Parte il cantiere per il restyling

Partito il cantiere per la ristrutturazione del ponte pedonale di Noverasco. I tempi previsti tra inizio lavori e termine sono di circa due mesi. Sono previste in questo lasso di tempo tre chiusure notturne della Valtidone e la riduzione della carreggiate. La storia della passerella pedonale che scavalca l’ex statale 412 della Valtidone risale a diversi anni orsono. A seguito di segnalazioni di ammaloramenti e crolli nel 2018 è stata interdetta al passaggio. La relazione di verifica statica del manufatto, commissionata nel 2019, ha evidenziato un insufficiente coefficiente di sicurezza per il quale, valutate tutte le circostanze, Città Metropolitana ha deciso di intervenire con una manutenzione straordinaria. I lavori dovrebbero terminare entro due mesi. La struttura della campata principale della passerella sarà costituita da due archi metallici, in appoggio alle pile esistenti, a cui sarà "appeso" l’impalcato costituito da travi in acciaio. Gli interventi avverranno limitando al massimo i problemi alla viabilità. "A tal fine - spiegano dal Comune - è stata prevista una prima interruzione notturna della viabilità per le operazioni di preparazione alla rimozione delle travi e per la rimozione di un palo dell’illuminazione. Una seconda interruzione notturna della viabilità stradale sarà necessaria per le operazioni di rimozione dell’impalcato esistente da eseguire con due gru e l’utilizzo di due carrelloni, per il trasporto direttamente in un centro di smaltimento; terza interruzione notturna della viabilità stradale per le operazioni di varo della passerella nuova. Le altre lavorazioni verranno eseguite con parzializzazioni delle corsie di marcia.Mas.Sag.