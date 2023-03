Ponte (pedonale) dei sospiri Al via i lavori di riqualificazione

di Massimiliano Saggese

Partono i lavori di riqualificazione del ponte pedonale di Noverasco che scavalca l’ex statale 412 della Valtidone. Dopo anni di attesa finalmente qualcosa si muove realmente per ridare ai residenti della frazione un attraversamento pedonale sicuro. L’annuncio è stato dato dal Comune di Opera e dall’azienda trasporti che collega Milano a Opera, linea che transita sotto quel ponte pedonale chiuso da anni. Purtroppo non si conosce ancora un cronoprogramma esatto: per ora l’unica certezza è quella che per consentire i lavori sarà spostata la fermata degli autobus. Attualmente si trova nei pressi della passerella che dovrà essere rimossa e da domani invece sarà spostata di alcune decine di metri verso il semaforo. Poiché per consentire i lavori sarà necessario chiudere per tre notti il tratto di Valtidone interessato dallo smantellamento e rimozione della passerella vecchia e dalla posa di quella nuova, sono in molti a chiedere notizie sulle tempistiche. "Città Metropolitana ha affidato i lavori a novembre, demandando tutto al Comune di Opera. A fine marzo Autoguidovie ci informa che la fermata sarà spostata di qualche metro per consentire i lavori, ma ancora il Comune non ha comunicato l’eventuale cronoprogramma – spiega Pino Pozzoli consigliere di Città metropolitana e del Comune di Opera –. Speriamo nella celerità dell’intervento atteso dal 2018, che permetterebbe di rimettere in sicurezza la strada con l’eliminazione del semaforo che ha causato nel tempo parecchi incidenti di cui uno finito in tragedia. La chiusura della passerella pedonale risale all’estate del 2018, quando caddero alcuni calcinacci che come prima decisione urgente videro la chiusura della passerella. Gli uffici anche recentemente in seguito alla caduta di nuovi calcinacci, hanno verificato non ci sono pericoli per la staticità del ponte ma allo stesso tempo non garantiscono che possano cedere altri frammenti di calcestruzzo dalla banchina laterale ormai degradata". Il ponte pedonale è atteso non solo dai residenti ma anche dalle centinaia di studenti che ogni giorni raggiungono il liceo Calvino.